Haderslev får VM i mountainbike

I efteråret blev de lokale skove inspiceret, for at se om Haderslevegnen var egnet til et verdensmesterskab i mountainbike. De var de. Nu går planlægningen i gang.

HADERSLEV: Det lykkedes: Verdens bedste mountainbikeryttere skal dyste om verdensmesterskabet i Haderslev i 2022. Byen får besøg af verdenseliten, når Danmarks Cykle Union (DCU) - i samarbejde med Trekantområdet Danmark, Haderslev Kommune og Sport Event Denmark - skal være vært for VM i mountainbike maraton. - Vi glæder os rigtig meget. Både til at vise vores by og natur frem for deltagere fra hele verden, men også til at give vores borgere og turister en sportsoplevelse i verdensklasse, siger Haderslevs borgmester Hans Peter Geil (V. Det er ikke kun eliteryttere, der får mulighed for at teste formen på den 100 km lange VM rute. Der bliver også lavet et breddeløb på samme løb, hvor alle interesserede kan deltage. Ruten får start og mål i midtbyen. Men det meste af ruten foregår i skovene omkring byen, og ambitionen er at lave en rute som både appellerer til et eliten og til et bredden med teknisk svære strækninger, stigninger og nogle lige strækninger, hvor der er mulighed for at få fart på cyklen.

God mulighed - Vi har i Danmark gode erfaringer med at koble elite- og breddedeltagelse i forbindelse med store, internationale sportsevents. Det skaber opmærksomhed omkring eventen, sporten og atleterne. Med VM i mountainbike maraton i Haderslev får vi i samarbejde med DCU og Trekantområdet Danmark igen mulighed for at vise, at Danmark er oppe i gear, siger Lars Lundov, direktør for Sport Event Denmark. At værtskabet for VM i mountainbike maraton havnede i netop Trekantområdet, er også et resultat af en fælles sport/event strategi, hvor de syv kommuner de seneste år har tiltrukket en række større sportsbegivenheder - herunder VM i orienteringsløb 2020, EM i badminton og en afdeling af den internationale golfturnering Challenge Tour. - Værtskabet skal være med til at synliggøre de meget attraktive rammer, vi har i området. Og netop udendørs sportsgrene som mountainbike ligger godt til os, da vi har nogle landets mest naturskønne områder med store skove og mange hundrede kilometer kyststrækning. Vi glæder os meget til at tage imod verdens bedste mountainbikekørere, siger Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark. https://www.facebook.com/haderslevkommune/posts/1019984198150102