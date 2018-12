Haderslev er fuld af guld og skjulte skatte

Han ser gerne, at et stort parkeringshus bag det nye Kosmorama bliver prioriteret i den udviklingsplan for bymidten, som kommunen arbejder på lige nu sammen med Realdania.

Men hvis udviklingen indebærer, at midtbyen mister parkeringspladser som for eksempel i Håndværkerparken på Jomfrustien, så skal der også findes andre centrale steder, hvor bilisterne kan parkere.

Kaffekopperne klirrede, mens der blev diskuteret hen over bordene, for der er mange dilemmaer og hensyn, der skal tages, når man ændrer byens centrale rum. Det er netop, hvad Haderslev Kommune har planer om.

Der er nedsat et by-forum bestående af borgere, som har udpeget nogle strategiske steder i byen, hvor der er mere guld at grave frem.

I sin tid i byrådet for De Konservative var Gunnar Asmussen til højre kendt som kuglestøberen, mens Benny Bonde var den, der affyrede kanonen. De to tidligere parti-kammerater er enige om, at Haderslev har brug for et parkeringshus, men bortset fra et enkelt jubel-udbrud var munden helt lukket på Benny Bonde under borgermødet. Foto: Dorthe Rasmussen

Gravene står først for tur

Et julelys var alligevel blevet tændt i øjnene på udvalgsformand og viceborgmester Benny Bonde (LA), som tidligere har luftet sin drøm om at bygge et stort parkeringshus på Gravene, fordi pladsen alligevel ligger øde hen det meste af tiden.

Desuden er der store problemer med at få vand i springvand og rende rundt om pladsen.

Som Heidi Lyng sagde: - Det er en vigtig plads med flere dilemmaer.

Måske for vigtig til at blive bebygget med et parkeringshus?

Det var der delte meninger om blandt de fremmødte borgere:

- Det er et spørgsmål om at lave nogle aktiviteter, der passer til pladsen. Det er ikke gjort med at sætte to julehuse og tro, at så er der hygge, sagde Lars Sørensen, som ejer flere ejendomme i byen.

Lars Sørensen opfordrede til at tænke markant anderledes med hensyn til, hvad der kan være på Gravene:

- Vi skal ikke bare pynte på den plads. Hvis vi ender med ti nye blomsterkummer, så er det dømt til at blive en fiasko. Vi skal være risikovillige og turde gøre noget helt andet.

Erik Kock fra Kløften Festival mener, at Gravene er og bliver en død sild.

- Jeg forstår ikke, at der skal bruges så meget energi på Gravene. Efter min mening er det den mest grimme og ubrugelige plads i byen, og jeg tror ikke, at den nogensinde kan blive andet, sagde Erik Kock.

- Men hvad så med de P-pladser, indskød Gunnar Asmussen igen.

- Ja flyt dem ned på Gravene, sagde Erik Kock, og så lød der ellers et jubel-brøl fra Benny Bonde.

Borger Mogens Simonsen indskød, at kommunen nu har en enestående chance for at få trafikken helt væk fra den plads, mens Lisbeth Dahl foreslog en hel eller delvis overdækning, så arrangementer ikke står og falder med dårligt vejr. Desuden var der forslag om at flytte de torve-handlende op til Stormklokken og den halvdøde ende af Storegade.

Det er foreløbig besluttet, at Gravene og passagerne i midtbyen bliver åbnings-trækket i en række såkaldte "afprøvninger", som arkitekterne fra Hele Landet har planlagt i det nye år.

I samarbejde med lokale borgere skal pladsen sættes til "afprøvning" for nye initiativer i en given periode.

Arkitekten nævnte et eksempel fra Odder, hvor man i tre uger forvandlede én af byens centrale parkeringspladser til "Folkets Park". Selv om stor lokal butik på forhånd havde sagt, at pladsen ikke kunne undværes, så blev eksperimentet en stor succes og gav nyt liv til bymidten.

De handels-byer, der vil overleve i fremtiden, skal kunne tilbyde noget mere, for ellers så bliver folk bare derhjemme og bestille varer over computeren.

Det bliver en blanding af oplevelser, caféer og alternative måder at være sammen på, der skal få os ud af døren og ud i byens rum, lød én af de vigtige pointer på borgermødet.