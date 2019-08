Haderslev åbner Trekantområdets Festuge med et brag

- Vi er især stolte af, at Haderslev som en af tre byer er blevet udnævnt som vært for den internationale kunstnertrio Numen/For Use' store futuristiske walk-in tapeinstallation, udtaler souschef i Kulturhuset Bispen, Thomas Ry Andersen.

Derefter indtager Thomas Buttenschøn scenen med sit underholdende musikshow, og åbningsfesten rundes af med et intenst flyboard show i havnen ud for StreetDome.

Her holder formand for Kultur og Fritid, Kjeld Thrane, den officielle åbningstale, hvorefter der er bobler og trekant-lagkage til alle.

Gravene

Bytorvet Gravene er art zone i Haderslev Kommune, og der kommer til at summe af kunst og liv i hele ugen. Allerede lørdag den 24. august vil der blive lagt op til at gå kunst-amok, når kunstnerduoen Jens og Morten åbner en hvid kunsthal i Kunsthal 6100 og udstyrer gæsterne med vandpistoler og -balloner med maling, som de kan bruge til at fylde væggene med farver. Og bare rolig: Overtræksdragt udleveres ved indgange.

Kunsthal 6100 står også bag BYOP - Bring Your Own Beamer, hvor gæsterne inviteres til at medbringe egne visuelle materialer, som projekteres op i byrummet. BYOB er et andet blik på byens rum, som understreger de oversete elementer, skaber nye stemninger og indtager det som en dagligstue.

Men det stopper langt fra her, for nu kommer kult-sporten GrillTennis endelig til Haderslev. GrillTennis er en hot og stilsikker ketchersport, hvor tomandshold iklædt sofistikeret sportstøj forsøger at placere en plastikbold ned i en kop, der står i en kuglegrill. Sporten er for alle med en smule boldøje! Og kvinder og mænd (o.a.) spiller sammen på kryds og tværs.

Der vil bl.a. også være mulighed for at opleve Christina Hemmingsen på guitar, flytte sig med argentinsk tango eller slappe af til en jazzkoncert, der foregår i den orange boble DIODON. Eller hvad med at få malet dit portræt på få minutter af kunstneren Iris Bakker, eller lytte til en poetisk koncert med forfatteren Lone Hørslev? Det vil der være mulighed for på Gravene i løbet af ugen.