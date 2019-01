Haderslev-Starup Cykelklub er nu kun for motionister

Michael Engberg blev på en ekstraordinær generalforsamling valgt som ny formand for HS6100. Foto: Jacob Schultz

HS6100 har fået ny formand og har samtidig taget afsked med klubbens licensryttere. Der er heller ikke længere nogen ungdomsafdeling.

HADERSLEV/STARUP: Kenneth Hansen, Rasmus Byriel Iversen, Jeppe Klein Jensen, Jeppe Tolbøll, Michael Damm Kohberg. Det er blot nogle af de eliteryttere, der med afsæt i Haderslev-Starup Cykelklub (HS6100), har formået at køre sig frem blandt eliten i dansk ungdoms- og seniorcykling. For eftertiden kommer ryttere fra HS6100 imidlertid ikke til at være med på deltagerlisten, når der køres licensløb i Danmark og udlandet. - Fra i år er vi udelukkende en motionsklub, siger Michael Engberg, der er blevet valgt som ny formand efter Jeppe Tolbøll. Det foregik på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret. - Klubben har ikke længere forudsætningerne for at være en licensklub. På generalforsamlingen fik vi en indikation af, hvad retning vi skal gå, og de fire-fem licensryttere, vi havde, har nu fundet andre klubber at cykle i. Vi skiltes i fred og fordragelighed, tilføjer Michael Engberg.

Michael Engberg og HS6100 Michael Engberg, 45 år, formand for Haderslev-Starup Cykelklub.



Pensionsrådgiver i Danica, gift med Sanne. Sammen har de Sophie på 22 år.



Har været medlem af HS6100 i fem år. Dyrker foruden cykelsport spinning og styrketræning.



Bruger otte til ti timer på sin sport om ugen



Holder af at rejse. Favoritlandet er Italien. Det skyldes klimaet, sproget, naturen og indbyggernes måde at være på.



HS6100 har omkring 100 medlemmer.

Ingen ungdomsafdeling Som konsekvens af kursændringen vil det årlige licensløb ikke længere blive arrangeret, ligesom Haderslev Næs-løbet er lagt i mølpose. - Vi har heller ikke længere nogen ungdomsafdeling. Det er svært at rekruttere nye, unge medlemmer. Jeg ved ikke hvorfor, men det er også én af grundene til, at vi nu udelukkende er en motionsklub, fastslår Michael Engberg. Nu er der i klubben fokus på at få nogle gode træninger tre gange om ugen. Der bliver også indført en kaptajnsordning. Det er så den valgte kaptajns opgave at tilrettelægge træningerne. Desuden arbejdes der på at arrangere udlandsture for medlemmerne. Klubben har tidligere været i Alsace, Toscana og Harzen. Michael Engberg vil også gerne slå et slag for at få flere kvindelige medlemmer i klubben. - Lige nu er der kun en lille håndfuld.

Kom sent i gang 45-årige Michael Engberg har kun dyrket sport i de sidste 10-12 år, og først for fem år siden meldte han sig ind i HS6100. - Jeg cyklede selv inden, men motivationen var vigende. Der manglede nogle at følges med, og dem fandt jeg i klubben, husker Michael Engberg, der også dyrker spinning og styrketræning. Efter et par år blev han valgt som menigt medlem af bestyrelsen. - Jeg er glad for at være en del af det frivillige arbejde. På den måde kan jeg give noget igen, og som medlem af en cykelklub får man brændt en masse energi af og får et godt kammeratskab med folk med samme interesse som én selv.

Praktiske færdigheder Medlemskabet af cykelklubben har også givet Michael Engberg nogle praktiske færdigheder. - Faktisk var jeg før i tiden ikke i stand til at lappe en cykel. Der er folk med mange forskellige kompetencer i klubben, så det kan jeg nu. De har også gjort mig bedre til at køre på cykel. Det er ikke så nemt at lære i så høj en alder som min, lyder det fra Michael Engberg med et glimt i øjet. Han kører nu på en karboncykel til omkring 25.000 kroner. Den, han startede med, kostede omkring 9.000. - Interessen er blevet større og større, og jeg kan godt mærke forskel på den nye og den gamle cykel. Og formen er blevet bedre. Jeg kan godt lide mad, så vægten er der ikke sket så meget med, men jeg har fået mere muskelmasse, siger Michael Engberg, der er bedst til at køre nedad. - Det handler om at lære og turde og så have tillid til sig selv.