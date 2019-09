Haderslev Revy på plakaten: Chalotte er kvinden bag

HADERSLEV: - Den kan godt gå hen og blive lidt af et samlerobjekt.

Plakaten til Haderslev Revy 2019, der er tegnet af den 26-årige grafiker Chalotte Jakobsen, som de seneste par måneder har været i virksomhedspraktik hos Degn Marketing i Skipperhuset på havnen.

- Fra første dag i huset har jeg blandt andet arbejdet med en plakat til revyen. Det var egentligt meningen, at der bare skulle laves nogle rettelser til en plakat, revyen havde i forvejen. Men jeg synes, at den var for meget i de samme nuancer og manglede mere liv. Så det endte med, at jeg startede helt forfra med at lave en ny plakat, fortæller Chalotte Jakobsen med et smil.

Temaet er lidt som det man ser i de populære by-plakater, som mange efterhånden har hængende hjemme i stuerne.

- Jeg har brugt nogle af de forskellige vartegn for byen - både de gamle og de nye, fortæller Chalotte.

Alle tegningerne af de forskellige bygninger har hun lavet på sin Ipad. Der er VUC's nu tidligere fyrtårn på havnen - byens nok mest skandaleombruste bygning, der helt sikkert også har givet stof til revyen.

Så er der StreetDome, siloen, domkirken, det røde vandtårn og de historiske huse på Torvet, hvor mange lokale mødes til øl og snak.

Charlotte Jakobsen har fået mange positive reaktioner på plakaten, efter at den er kommet op at hænge forskellige steder rundt i byen.

- Det er også rart at lave noget, der kommer ud og bliver brugt i stedet for, at det ender hjemme i min egen kommuneskuffe, konstaterer hun.