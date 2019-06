Haderslev Revy-holdet er klar

HADERSLEV: Instruktør Benthe Andersen havde satset på et hold på otte skuespillere. Der er nu faktisk næsten dobbelt så mange, der gerne vil prøve kræfter med at spille revy i Haderslev.

- Vi er oppe på 13 skuespillere, for der er lige kommet nogle flere til her på falderebet, fortalte hun, da skuespilholdet mandag var samlet i Skuespilhuset på Stadionvej til de indledende prøver.

Skal de allesammen spille med i revyen?

- Vi må se, hvordan det udvikler sig under prøverne. Der skal også være nogle, der kan være stand-in ved sygdom og andet, sagde Benthe Andersen.

Revy-holdet er en broget skare af både unge og ældre, mænd og kvinder, der kommer fra hele lokalområdet.

Nogle har prøvet kræfter med revy-genren før, andre har ikke.

Én af debutanterne og den yngste på holdet er den 28-årige Sabrina Søeberg fra Vojens.

- Revy er noget helt nyt for mig. Jeg tog til audition, for jeg elsker at spille skuespil. Jeg har tidligere spillet skolekomedie, fortalte Sabrina.

Hun arbejder til dagligt som kunderådgiver hos Sønderjysk Forsikring i Rødekro.

- Så det er også for at få lidt modspil til mit daglige arbejde og lære nogle nye mennesker at kende. Og så er det jo helt vildt grænseoverskridende, konstaterede Sabrina Søeberg.

Den 71-årige Erik Petersen fra Haderslev var mødt op til prøverne på opfordring af Benthe Andersen.

- Hun sagde, at hun godt kunne bruge nogle flere mænd i revyen, lød det fra Erik, som har spillet en del teater på Forsøgsscenen gennem de seneste 15 år.

- Jeg har blandt andet spillet med i Jeppe på Bjerget, Holberg i Gården hos Ehlers Samlingen og i De fire Hanrejer på museet, fortalte Erik Petersen.

Du skal måske spille borgmesteren?

- Synes du da, at jeg ligner ham, grinede Erik.

For syv år siden gik han på pension efter 47 år som It-medarbejder hos Post Danmark.

At han både kan synge og spille demonstrerede han, da instruktøren bad ham og Mette Juhl improvisere på scenen i stykket "Den forkerte date".

Bagefter sang han "Der er i dag et vejr".

Det er lokale forfattere, der har bidraget med sange og sketches til Haderslev Revy, der får premiere på Kulturhus Harmonien tirsdag i uge 43.

Revy-holdet kommer også til dette års Kløften Festival om lørdagen for at give publikum en lille smagsprøve på, hvad der venter.

Der vil være to optrædender med præsentation og lidt sketches på hver 15 minutter klokken 15.30 og 18.30.