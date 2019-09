Haderslev Realskole fejrer 75 år med åbent hus

Haderslev Realskole fejrer 26. september sit 75 års jubilæum med et åbent hus-arrangement for forældre, forhenværende elever og ansatte, venner af huset, samarbejdspartnere og andre interesserede.

Haderslev: Det pionerarbejde, som Haderslev Realskoles fremsynede grundlæggere, Alfred og Gunnar Jørgensen, påbegyndte med 24 elever i trange, ydmyge lokaler i Slagtergade i august 1944, har i dag udviklet sig til at være en moderne fri grundskole med knap 600 elever og 85 ansatte.

Meget har ændret sig siden 1944, men noget af det meste basale er uforandret. For alle ansatte på Haderslev Realskole gælder det stadig om at levere undervisning af høj faglig kvalitet samt sikre en tryg og varierende skoledag.

- Søgningen til realskolen vedbliver at være stor, og det er et klart udtryk for, at det, vi gør, er det rigtige. Når jeg taler med mange af de nye forældre, fortæller de, at de indmelder deres børn på grund af skolens værdier og den måde, hverdagen er skruet sammen på for de enkelte elever, siger skoleleder Simon Mosekjær i en pressemeddelelse.

Simon Mosekjær mener, at der er brug for Haderslev Realskole som et alternativ til den kommunale folkeskole.