Haderslev Politigård udsat for brandattentat

Opdateres

HADERSLEV: Flere politihunde har søgt spor rundt om Haderslev Politigård. Der var tidligere fredag afspærret omkring den gamle kriminalpoliti og soldaterhjemmet på hjørnet Louisevej/Laurids Skaus Gade.

En sortsvædet mur og en ditto container inde på politigården vidner om, at der har været ild ude i politigården. Der er åbenbart hældt brændbar væske ind i politigården fra Laurids Skaus Gade. En mur, en container samt to politibiler er skadede. Bilerne har fået lidt varmeskader på plastikken.

Politiet kalder det selv "hærværk" i en pressemeddelelse. Men leder af områdestationen vicepolitiinspektør Jeppe Kjærgaard vil godt gå så langt som at kalde det brandstiftelse og alvorligt.

- Det er selvfølgelig alvorligt, når man sætte ild på, og når man gør det mod politiet. Vi efterforsker på fuld tryk, siger han.

Angrebet blev foretaget omkring klokken 03.30 natten til fredag.

Men forinden, torsdag klokken 22.07, blev er der knust to ruder med en sten i selve politigården ud mod Gammelting.

Hvad motivet til angrebet på politigården kan være, ved Jeppe Kjærgaard ikke.

- Vi må se, om vi kan finde et motiv eller en årsag til, at det lige er os, det er gået ud over.

I januar blev politigården overmalet med graffiti. Der viste motivet sig at være hævn fra to unge mænd, som var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

- Kan der være en sammenhæng?

- Nej, det tror jeg ikke. Den sag er opklaret, og vi har sigtet dem for al det graffiti.

Politiet søger vidner, som kan have set noget i forbindelse med de to seneste episoder torsdag og fredag.