Haderslev: Nu skal der findes kandidater til Arkils Hæderspris

- Vi har brug for at få de gode historier frem, mener entreprenørvirksomhed og sætter 25.000 kroner på højkant

Haderslev: Der skal langt flere kvinder ind i bygge- og anlægsbranchen.

Sådan lyder ambitionen bag Arkils Hæderspris, der blev indstiftet i foråret.

Bag prisen, der uddeles to gange årligt, står entreprenørkoncernen Arkil med et håb om, at prisen kan være med til at fastholde fokus på den store opgave med at skabe balance i kønsfordelingen i branchen.

- Dansk Byggeris Kvinderåd kom med en række klare anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab kan øge andelen af kvinder i branchen. Men det er jo langt fra gjort med det. Der ligger et stort arbejde foran os alle i forhold til at føre anbefalingerne ud i livet, og her det vores håb, at vi med Arkils Hæderspris på en positiv måde kan være med til at sikre et kontinuerligt fokus på opgaven, siger administrerende direktør i Arkil, Jesper Arkil, i en pressemeddelelse.