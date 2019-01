Haderslev Kommune vil være mere grøn

Haderslev Kommune er på vej til over en treårig periode at trække sig ud af investeringer i fossile selskaber inden for olie- og gasbranchen. Et flertal i Haderslev Byråds økonomioudvalg har på baggrund af et initiativ fra byrådsmedlem Bent Iversen (SF) besluttet over tid at overgå til en portefølje uden fossile selskaber.

Den konservative Kjeld Thrane og Jon Krongaard fra Dansk Folkeparti stemte i økonomiudvalget imod, fordi de ønsker at støtte olie- og gasselskaberne i den proces, hvor de i forvejen er i gang med at overgå til grøn energi.

Beslutningen om at trække sig ud af de fossile selskaber skal tirsdag behandles i Haderslev Byråd, hvor økonomiudvalgets flertalsafgørelse skal konfirmeres.