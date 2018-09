Haderslev Kommune vil tiltrække og fastholde beboere med en ny landdistriktspolitik

Den 26. september indbyder Landdistriktsudvalget alle interesserede til at deltage i arbejdet med at skabe en ny landdistriktspolitik på Tørning Mølle.

Haderslev: Onsdag den 26. september kl. 19-21 indbyder Landdistriktsudvalget i Haderslev Kommune alle interesserede til at deltage i arbejdet med at formulere en ny landdistriktspolitik ved et møde på Tørning Mølle.

- Det er vigtigt, at vi i Haderslev Kommune har fokus på, hvordan vi skaber det gode liv i landdistrikterne. Vi skal skabe rammerne for at tiltrække og fastholde beboere i landdistrikterne, og det gør vi bedst, hvis vi løfter i fællesskab; borgere, kommune, foreninger og erhvervsliv, siger formand for Landdistriktsudvalget Bent Kloster, i en pressemeddelelse fra Haderslev Kommune.

Arbejdet kommer til at tage udgangspunkt i de temaer, som deltagerne på Landdistriktsudvalgets seneste dialogmøde den 22. maj udpegede som vigtige nemlig; strategisk planlægning, boliger og bosætning, samskabelse, dialog og samarbejde samt synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne.