Haderslev: Hvis Haderslev Kommune lod flere private virksomheder om at slå græsset om sommeren eller rydde sne om vinteren, kunne kommunen stå til at spare millioner af kroner. Det viser tal fra Dansk Byggeri.

Haderslev Kommune uddeler færrest opgaver af kommuner i Region Sydjylland, viser tallene fra Dansk Byggeri, der har kigget i kommunernes regnskaber og sammenlignet, hvor meget der bliver udliciteret. Det er dog misvisende, lyder det fra borgmester Hans Peter Geil (V).

- Tallene viser ikke noget om, at vi har en Teknik og Miljø-pulje, hvor private aktører kan give bud på opgaver. Eksempelvis har Arkil fået til opgave at stå for asfaltarbejde i byen i en 15-årig kontrakt, og det viser tallene hele ikke, siger Hans Peter Geil.

- Vi har valgt at gøre det sådan, og der er enighed om, at det er den bedste måde at løse det på, siger han.

Der er god dialog

Hos de erhvervsdrivende kunne man godt tænke sig at få fingre i flere opgaver, men der er forståelse for kommunens valg af værktøjer. Blandt andet nævnes Håndværkerlisten som en ordning, der forsøger at tilgodese de private aktører. Firmaer på håndværkerlisten bliver indbudt til at byde på kommunens bygge- og vedligeholdelses-projekter.

- Der er en god dialog med kommunen, og på de møder, jeg er med på årligt, føler jeg, vi bliver taget seriøst. Udover det er der projekter som den nye skole i sydbyen, som også har en del fokus fra kommunens side, siger Allan Attermand, der er direktør i Haderslev El Teknik A/S, som er medlemmer af Haderslev Haandværker og Industriforening.

Ifølge beregningerne fra Dansk Byggeri udliciterer nabokommunen i Tønder dobbelt så mange opgaver som Haderslev.