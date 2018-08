Haderslev Kommune modtager fortsat klager over huller i veje

Tal fra Haderslev Kommune viser, at antallet af henvendelser, som kommunen modtager for skader på biler og personer forårsaget af huller i veje, er på samme niveau som i flere år.

Haderslev Kommune ændrede i forlængelse af sagen proceduren for, hvornår huller i vejen skal repareres. Tal, som JydskeVeskysten har fået aktindsigt i, viser, at kommunen pr. den 15. august i år har modtaget syv henvendelser eller krav på grund af skader på bil eller personer som følge af huller i vejen. For hele 2013 modtog kommunen ti. De mellemliggende år har niveauet været det samme.

Haderslev: I 2013 styrtede en dengang 66-årig mand på cykel på grund af et hul på Snabevej øst for Haderslev. Manden kom slemt til skade, og Vestre Landsret vurderede, at kommunen skulle betale 86.000 kroner i erstatning til den uheldige cyklist. Sagen gav genklang i hele landet, for pludselig kunne kommunerne stå til flere af lignende bøder.

Virksomhed har ansvar for landområder

Entreprenørvirksomheden Arkil fik i 2013 ansvaret for at forbedre kvaliteten af nogle af kommunens veje. Det er en kontrakt, der løber i 15 år, og virksomheden har travlt med at forbedre vejene, men der er endnu et stykke, før målet er nået.

- Vi har en funktionsaftale med kommunen, som indebærer cirka 700 kilometer vej i landområder. Her bestemmer vi selv hvornår og hvordan, der skal ske noget. Så er der vejene i Haderslev By, hvor kommunen bestemmer, hvornår de skal laves, og så udfører vi jobbet, siger Bjarne Pedersen, der er sektionschef i Arkil Asfalt.

Aftalen for vejene i Haderslev er en såkaldt partneringsaftale, og det betyder, at det inden for byens grænser er kommunen, der bestemmer, hvornår veje skal forbedres, og så er det Arkils opgave at udføre jobbet.