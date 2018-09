Fra 1. januar 2020 bliver Haderslev Kommune røgfri arbejdsplads. Rygerne blandt de 5000 ansatte må derfor ikke længere ryge i arbejdstiden.

Haderslev Kommune bliver fra 1. januar 2020 røgfri arbejdsplads. Rygerne blandt de cirka 5000 ansatte må derfor ikke længere tage en smøgpause eller på vej til en opgave ude af huset tænde en cigaret eller pibe. Et stort flertal i byrådets økonomiudvalg besluttede i denne uge at følge en indstilling fra direktionen, som efter halvandet års drøftelser med medarbejderrepræsentanter i Hoved Med-udvalget har besluttet at indføre røgfri arbejdsplads. Enighed om røgfri arbejdsplads er der dog hverken politisk eller i Hoved Med-udvalget. I økonomiudvalget stemte Benny Bonde (LA) og Jon Krongaard (DF) imod, mens Finn Lykkeskov og Svend Brandt (EL) undlod at stemme.

Tilbud til rygerne Medarbejderne vil få tilbudt rygestopkurser, kurser for "Hvordan håndterer jeg som ryger, en arbejdsdag uden cigaretter" samt tilskud til nikotinsubstitution.

Følsom sag På medarbejderside har man besluttet sig for at bakke op om processen hen mod en røgfri arbejdesplads: - Men vi er ikke enige med direktionen og er imod et forbud, siger Gyde Mortensen, der er næstformand i Hoved Med-udvalg og fællestillidsrepræsentant for kommunens 1100-1200 FOA-ansatte. - Selvfølgelig er det en ledelsesmæssig beslutning, det accepterer vi. Men vi er ikke tilhængere af, at noget trækkes ned over hovedet på folk, siger Gyde Mortensen. Fra medarbejderside bakkes der dog op om processen. - Det er en følsom sag, men det sundhedsmæssige aspekt skal vi jo tage med, siger Gyde Mortensen, der oplyser, at det stod fifty-fifty for og imod, da røgfri arbejdsplads var oppe at vende på et møde for tillidsrepræsentanter med 175 deltagere tidligere i år.