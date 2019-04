Haderslev Kommune deltager i Realdaniaprojekt om skolernes indeklima

Haderslev: Et godt indeklima har betydning for indlæringen. Derfor sætter Realdania fokus på skolernes indeklima med et stort projekt, der skal gøre os klogere på, hvordan indeklimaet ser ud på landets folkeskoler.

- Vi har søgt om at komme med i projektet, for at blive klogere på, hvordan vi kan arbejde systematisk med at sikre et godt indeklima på skolerne, siger Christina Holgersen, projektleder ved kommunens afdeling Anlæg og Ejendomme.

Sammen med forskellige rådgivere vil Haderslev Kommune undersøge indeklimaet på de tre skoler på forskellige måder.