Haderslev Idrætsråd: Det er katastrofalt

Haderslev Idrætsråd er alt andet end positive for Haderslev Kommunes beslutning om at sende fodboldtræning på de tørkeramte fodboldbaner til hjørne. Katastrofalt kalder formanden det.

Grundlæggende mener formanden, at Haderslev Kommune må tage en beslutning om at vande banerne, da man ikke kan holde klubberne hen i uvished.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle være et universelt forbud. Det giver ingen mening, hvis det kun er i Haderslev, man har taget de her forholdsregler, siger han.

- Jeg har virkelig svært ved at se problemstillingen i, at vi spiller på banerne, siger Svend Aage Dyrholm.

Hans reaktion kommer efter, at Haderslev Kommune og Haderslev Idrætscenter har taget en beslutning om at forbyde al boldspil på kommunens baner, inden de har fået noget vand.

Haderslev: Det er intet mindre en katastrofalt, at fodboldklubberne ikke kan komme til at træne og spille kampe på kommunens baner, mener formanden for Haderslev Idrætsråd, Svend Aage Dyrholm.

Eneste kommune

- Vi er nødt til at få DBU på banen, når kommunen har taget denne beslutning, fordi vi skal vide, hvad vi gør, siger Svend Aage Dyrholm.

Formanden forklarer, at han samtidig formoder, at det ikke kun er i Haderslev, hvor der er indført et forbud mod at spille på banerne.

Ved DBU i Jylland fortæller kommunikationskoordinator Bob Gisselmann, at Haderslev Kommune er den eneste kommune, som har taget beslutningen om ikke at afvikle kampe på kommunens baner grundet tørken.

- Vi har tidligere set, at der er blevet aflyst eller rykket kampe grundet frost eller regn, men på grund af tørke er ikke noget, vi har oplevet tidligere, siger han.

Han foreslår samtidig, at klubberne i Haderslev Kommune kan foreslå deres modstandere, at man spiller udekampene først, hvis klubben vel at mærke komme fra en anden kommune.

Svend Aage Dyrholm forstår på ingen måde, at det kun er i Haderslev Kommune, at der er nedlagt forbud.

- Vi er nødt til at få politikerne på banen. Det kan ikke være rigtigt, at vi har noget helt særligt græs, som gør, at vi ikke kan spille, siger han.