Haderslev: Fire år med lopper på H.C. Ørsteds Vej

Haderslev: Det blev til et rigtig godt salg, varm karrysuppe og lagkage, da Loppetanken i lørdags fejrede de første fire år med domicil på H.C. Ørsteds Vej.

Loppetanken drives af Haderslev Y's Men's Club og Tørning Len Y's Men's Club i samarbejde med de lokale KFUM-Spejdere, FDF, KFUM og KFUK. Overskuddet går til at skabe gode vilkår for børn og unge i det lokale børne- og ungdomsarbejde samt til andet humanitært arbejde i ind- og udland.

- Vi glæder os over den store opbakning, og at vi på den måde kan være med til at støtte børn og unge, og vi siger stor tak til vore kunder, siger Thorkild Sørensen på klubbernes vegne i en pressemeddelelse.

Der var meget påskepynt til salg, ligesom der var mange andre ting i de forskellige afdelinger: Møbler, bøger, isenkram, kunst, el, legetøj og Kramboden.

Inden hvert salg den første lørdag i måneden bliver de effekter, der er kommet ind som donationer sorteret, og et udvalg af salgsartikler præsenteres på hjemmeside og på Facebook.