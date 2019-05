Haderslev: Entreprenør ændrer planer for vejarbejde ved Jomfrustien

Her er de nye planer for afspærringer i forbindelse med ledningsarbejder.

Haderslev: Den smalle del af Jomfrustien afspærres 13. maj frem til oktober, da der blandt andet skal renoveres forsyningsledninger i vejen. Entreprenøren, der står for arbejdet, er i gang med planlægningen, og planerne er ændret i forhold til, hvad der tidligere har været meldt ud.

Gaden er åben som normalt frem til 27. maj. Derefter afspærres det ene kørespor i krydset Jomfrustien/Teaterstien, så man ikke kan svinge til højre ad Jomfrustiens smalle del for at komme til Høppners Gård. Man kan fortsat komme rundt i svinget fra Teaterstien og mod øst af Jomfrustien, men der vil blive sat et signalanlæg op, da der kun er én kørebane fri. Dette arbejde forventes at vare cirka en uge. Det er etape et.