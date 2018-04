Haderslev Dam har det ikke for godt

Haderslev: Det er ikke kun blomster, der blomstrer, når det bliver forår og varme. Det gør alger også, og den slags er der så meget af i den 269 hektar store Haderslev Dam, at dambådens gæster næppe kommer til at se bunden af dammen.

Haderslev Dams miljøtilstand er nemlig dårlig, så dårlig, at den på statens kort over søer er farvet helt rød som indikation for såkaldt "dårlig økologisk tilstand". Men i virkeligheden vil gæsterne ved dammen opleve den mest som grønfarvet.

Ifølge opgørelserne for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn bliver der hvert år udledt cirka otte ton fosfor eller næringsstoffer til Haderslev Dam fra både landbrug, husholdninger, renseanlæg og fra overfyldte kloakker ved regnskyl . Det er næringsstoffer, som også ledes videre ud i havnen og fjorden og er med til at skabe iltsvind og døde fisk i fjorden, når vejret i perioder er varmt og stille.

- Borgerne vil helt sikkert også kunne se det. Vandet bliver meget grønt og man skal helst ikke lade sin hund drikke af det, og generelt er det sådan, at mennesker kan opleve udslæt og ubehag ved at bade i algefyldt vand, fortæller Kim Hansen, miljømedarbejder i Haderslev Kommune.

Triatleterne i Tri2000, der holder til i Søsportscenteret ved Haderslev Dam, oplyser til JV, at de ikke vil træne svømning i dammen på grund af vandets kvalitet.

Der er heller ikke noget bundvegetation i dammen, fordi lyset ikke når bunden til trods for, at dammen ikke er særlig dyb.

For at komme i balance med klart vand og bundplanter, så skal udledningen af fosfor mere en halveres, så der kun udledes cirka 3.000 ton fosfor om året. Det regnes ifølge Haderslev Kommune ikke for at være realistisk at nå i den periode, som vandområdeplanerne dækker nu, nemlig 2015-2021.

- Der er ikke noget quick-fix. Det er det lange seje træk, hvis tilstanden skal blive bedre, vurderer Kim Hansen.

Han tilføjer, at ifølge målingerne går det den rigtige vej. Dog langsomt. Mængderne af tilført fosfor falder, blandt andet på grund af indsatsen med at separere regnvand og spildevand, som giver færre overløb med kloakvand.

Modsat Haderslev Dam er Vedsted Sø i en noget bedre forfatning. Vedsted Sø er en af de reneste søer i Sønderjylland. Haderslev Kommune gennemførte i 2009 en sø-restaurering i Vedsted Sø.

Søen fik tilført aluminiumsalte for at forbedre miljøtilstanden.

Aluminium tilføres for at "binde" fosforen i søbunden og det er en af mange måder, hvorpå man kan forsøge at genetablere en søs miljø.

Haderslev Dam modtager vand fra Hindemade og en række mindre vandløb, hvor Skallebækken er den største. Vandet kommer også fra Stevning Dam.