Haderslev Dam: Bonde vil sætte tommelskruerne på Provas

Der er fortsat for mange overløb til Haderslev Dam fra Haderslevs kloakker, når der er skybrud, mener Benny Bonde (LA), der varsler hårdere politisk kurs over for kommunens forsyningsselskab.

Benny Bonde peger på, at udvalget for plan og miljø har lavet en hensigtserklæring om, at stoppe med at pumpe spildevand fra Gram og Vojens over vandskellet til dammen og fjorden for i stedet at lade det følge den naturlige retning og sende det mod vest.

- Jeg ville virkelig ønske, at vi kunne bade i dammen, som vi gjorde, da jeg var barn. Men det har man bare ikke lyst til mere. Derfor skal vi til at stille større krav til Provas, lover Benny Bonde.

- Det er faktisk noget, jeg først er blevet rigtig klar over i forbindelse med den debat om et nyt renseanlæg, som vi havde i efteråret. Jeg er målløs over, at man pålægge husejerne så store udgifter - og kloakering af husstande i det åbne land - og så ikke har sørget for, at det også giver en miljøgevinst for dammen, siger Benny Bonde.

Det mener formand for udvalget for teknik og miljø, Benny Bonde (LA):

Det er blot et eksempel på, at Provas i alt for mange tilfælde igennem mange år har fået dispensation til at springe klimasikringen over ved en række kloakoverløb ved Haderslev Dam, selv om statens tilsyn har påpeget problemet.

Svend Brandt: Husk landbruget

Svend Brandt har også set, at udvalget for plan og miljø i næste uge skal drøfte Provas og klimasikring af kloakoverløb.

- Benny har jo en interesse i at vende fokus bort fra landbrugets udledninger, så det bliver en debat om Provas i stedet. Dammen modtager vand fra et kæmpe opland og her betyder landbruget brug af gødning rigtig meget. Dammens ringe tilstand er ikke bare et spørgsmål om overløb fra kloakker. Det er meget mere sammensat, siger Svend Brandt.

Han er dog principielt enig i, at der er givet for mange dispensationer til Provas. Men det er der også en grund til.

- Provas har en af landets højeste vandafledningsafgifter. Det er vist den højeste i landet. For det er vanskelige geologiske forhold her, hvor leret og tunneldalen tilsammen giver et stort overløb ved regnskyld. Men vi har politisk sat loft over vandafledningsudgiften, jeg mener det er 60 kroner per kubikmeter spildevand, så Provas har jo heller ikke pengene til at klare det hele, siger Svend Brandt.

Svend Brandt ser ikke nogen snuptagsløsninger, der kan gøre vandet klarere i dammen.

- Jeg tror ikke, at vi vil se en ren dam i min tid. Det kommer til at tage mange år at stoppe tilførslen af næringsstoffer, siger Svend Brandt