Haderslev Byråd savner svar på støj og vibrationer fra F-35

De nye kampfly må ikke give staten mulighed for at forhindre byudvikling i Haderslev Kommune.

Samtidig mener han, et staten skal betale for den ekstra støjsikring, ligesom der vil blive tilbudt støjsikring til private hjem.

- Over Jerstal og Bevtoft skoler ligger inden for det område. Og der har i 30 år ligget en børnehave på den anden side af porten. Så vi vil vide, om vi skal støjisolere, eller om man skal holde børnene inde på bestemte tidspunkter, uddyber borgmester Hans Peter Geil (V).

Ind til videre har økonomiudvalget nikket til udkastet, men byrådet mødes først på tirsdag og godkender den endelige tekst. Svaret rummer blandt andet tre konkrete bekymringer omkring de nye kampfly. Et stor antal boliger vil opleve øget støj, men det er uklart, hvor meget støjen vil påvirke børn i for eksempel daginstitutioner og skoler.

Fristen for at svare på miljøkonsekvensvurdering af de kommende F-35 kampfly på flyvestation Skrydstrup nærmer sig. Haderslev Kommune er klar med et udkast til et svar. Det er allerede dateret til den 28. august; to dage før svarfristen udløber.

Vibrationer

Men også en ubelyst sideeffekt kan give problemer.

- Der var en borger i Gram, som påstod, at han have fået en vandskade. Vi skal have svar på, om overflyvning med kampfly kan give vibrationer i boliger. Det bør de kunne svare på, for de har målt næsten alt.

Forsvarsministeriet har også fået henvendelse om vibrationer fra helikopterflyvning.

Endelig vil kommunen have afklaret om støj fra de nye kampfly kan lægge hindringer i vejen for fremtidig byudvikling.

- Vi skal have afklaret, at de to uger om året med aftenflyvning ikke lægger byudviklingen død.

- Kan det betyde krav om ekstra støjisolering af nybyggede huse?

- Det ved vi ikke. Det skal vi have et møde om.

Det endelige høringssvar vedtages den 27. august. Høringsfristen er den 30. august klokken 12. Forinden bliver foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer kontaktet om kommunens høringssvar.

- Byrådet repræsenterer borgerne, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men vi spørger dem, om de forstår, hvad vi skriver, så vi ikke har en konflikt der. Men man kan ikke få et særstandpunkt ind i byrådets svar. Så skal man selv indsende et høringssvar.