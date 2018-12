Butikkerne har indgået et tæt samarbejde med erhvervsrådet og "overdrager" dermed også foreningens medarbejder Christian Schulz til nyt fælles team for handel og turisme, som forstærkes med en turisme og handels-konsulent til nytår.

HADERSLEV: I nogle år har Haderslev Butikkers koordinator Christian Schulz haft kontor i kælderen hos Haderslev Erhvervsråd på Jomfrustien.

Nu er han rykket op i kontorfællesskabet på førstesalen, for han er blevet "virksomhedsoverdraget" til Haderslev Erhvervsråd, der overtager ansvaret for drift og personale i både Haderslev Butikker og VisitHaderslev fra nytår.

Butikkernes formand Orla Bryld Mortensen fortæller, at foreningen længe har haft et ønske om et tættere samarbejde med Haderslev Erhvervsråd.

Ifølge Orla Bryld Mortensen, erhvervsdirektør Gert Helenius og bestyrelsesformand Johan Schmidt bygger aftalen på et ønske om at skabe en sammenhængende og effektiv indsats.

Aftalen sikrer også Haderslev Butikkers drift for de kommende fire år, hvor foreningen tidligere skulle forhandle med Haderslev Kommune hvert år.

- Der er noget synergi i, at erhverv, turisme og detailhandel er under samme hat. Det gør også, at vi meget bedre kan samordne indsatser og ressourcer i forbindelse store begivenheder og events i Haderslev, lyder det blandt andet fra Orla Bryld Mortensen.

Haderslev Erhvervsråd har netop har indgået en ny fire-årig drifts-aftale med Haderslev Kommune på syv milioner om året.

- Heraf er de 680.000 kroner øremærket handel, mens det koster 800.000 kroner at drive VisitHaderslev, fortæller erhvervsdirektør Gert Helenius. De to medarbejdere hos VisitHaderslev får også fremover kontor hos erhvervsråd, hvor de skal indgå i et nyt team sammen med Christian Schulz fra Haderslev Butikker og en ny turisme- og handels-konsulent, som også får titel af teamleder.

Christian Schulz vil fortsat være butikkernes mand, men kan også varetage opgaver indenfor turismeområdet.

Giftemålet med erhvervsrådet betyder dog ikke, at Haderslev Butikker opgiver sin selvstændighed.

- Vi fortsætter som selvstændig forening med egen bestyrelse, formand, generalforsamling og egen kontingentopkrævning således, at vi bevarer engagement, frivillighed og ejerskab til egne interesseområder. Vores medlemsbutikker bliver samtidig også medlemmer i Haderslev Erhvervsråd og kan drage fordel af de medlemstiltag, som findes her, fortæller Orla Bryld Mortensen.