Hård nat for cykelbutik: Udsat for hærværk og indbrud med få timers mellemrum

En cykelbutik på Sønderbro i Haderslev blev fredag aften klokken 23.18 udsat for hærværk, da der blev kastet en sten ind igennem en butiksrude. Efter episoden blev hullet påmonteret noget plastikglas for at lukke hullet midlertidigt.

Klokken 02.07 blev butikken så også udsat for indbrud. Den midlertidige tildækning var blevet sparket ind, og gerningsmænd havde derefter lavet indbrud i butikken. Hvad der er blevet stjålet, er ukendt. Et vidne havde efter episoden set to mænd løbe derfra og har givet følgende signalement.

Den første var en mand på omkring 170 cm, lys hudfarve, spinkel af bygning og med en sort hættetrøje godt trukket over hovedet. Den anden var en mand på mellem 180 og 185 centimeter, muskuløs og med en hvid hue med et farvet mønster. Har du oplysninger, kan politiet kontaktes på 114.