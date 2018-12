Håndværkerudgifter har store konsekvenser for million-renovering i Vojens

Planen var, at 104 boliger i afdelingerne 6, 7 og 8 skulle renoveres, så der ud over facaderenovering, renovering af køkken og bad også blev indrettet 70 boliger, der er tilgængelige for eksempelvis kørestolsbrugere. To udbudsrunder med store budgetoverskridelser har dog tvunget boligselskabet til at skrue drastisk ned for ambitionerne og reducere antallet af tilgængelige boliger med 28 til kun 42 tilgængelige boliger.

Vojens: Det går stærkt og endda meget stærkt i byggebranchen i øjeblikket, og det lider Boligselskabet af 1943 i Vojens voldsomt under. Boligselskabet har derfor været tvunget til at skrue ned for ambitionerne i sit hidtil største renoveringsprojekt nogensinde i Dybbølgade og Søndergade.

Det var planen, at de 104 boliger i Dybbølgade og Søndergade i Vojens skulle renoveres for 104 millioner kroner. Men prisen bliver meget højere, og af samme årsag bliver antallet af tilgængelige boliger reduceret. Arkivfoto: André Thorup.

To licitationsrunder

To gange i løbet af i år har projektet, som boligselskabet har arbejdet på siden 2010, været i udbud. Håndværkerudgifterne var dog i forbindelse med første licitationsrunde så voldsomme, at første udbud blev annulleret, og da budgettet trods et revideret udbudsmateriale stadig blev overskredet, blev det nødvendigt at nedbringe projektets samlede anlægssum. Det skete blandt andet ved at reducere antallet af tilgængelige boliger med 28.

For at få prisen til at hænge sammen og samtidig sikre, at huslejen for beboerne ikke hæver sig drastisk, har det yderligere været nødvendigt at hæve anlægsrammen for de ustøttede arbejder med 18,9 millioner kroner.

- Derved bliver det til en leje, som folk kan betale, sagde H. P. Geil.

Et enigt byråd indvilligede i at give en garanti på 12,3 millioner kroner for det ustøttede lån samt en garanti på 85,6 millioner kroner for det støttede lån.