H.P. Geil: Jeg viste for meget tillid på VUC Syd

Flere byrådspolitikere i Haderslev Kommune mener, at borgmester H.P. Geils (V) håndtering af VUC-sagen i væsentligt omfang har bidraget til, at Haderslev har fået et dårligt omdømme. Der er dog fortsat overvejende tillid til hans indsats som borgmester.

HADERSLEV: Sagen om VUC Syd har haft store konsekvenser for Haderslevs omdømme. Det peger flere af Haderslev Kommunes byrådspolitikere på i en rundringning, som JydskeVestkysten har foretaget til samtlige byrådspolitikere. Men, siger de fleste:

- H.P. Geil (V) er borgmester, sådan er det, og det kan byrådet ikke ændre på. Det er op til ham selv.

En del af de adspurgte politikere peger dog på, at han kunne have håndteret sagen om VUC Syd noget bedre.

H.P. Geil sætter pris på, at sagen ikke har rykket det helt store ved byrøddernes tillid til ham som borgmester. Han understreger samtidig, at hans tidligere formandskab for VUC Syd og hans hverv som borgmester for Haderslev Kommune er to vidt forskellige ting. Han har i øvrigt også svært ved at se, hvad han selv kunne have gjort anderledes:

- I pressen fremgår det som om, der kun var en person i VUC Syds bestyrelse - mig. Men jeg var altså ikke udpeget af Haderslev Kommune, derimod af kommunekontaktrådet. Dertil var der en hel bestyrelse, vi traf beslutningerne i fællesskab, og så var der en direktør, som skulle stå for den daglige drift inden for de rammer, vi gav ham. Det var ikke til diskussion - det virkelige problem var snarere et loyalitetssvigt mellem den daglige ledelse og bestyrelsen.