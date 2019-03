HFK's kvinder vil med i top tre

HADERSLEV: - Vores unge spillere har siden efteråret lagt et ekstra lag på, så målsætningen er at slutte i top tre, siger træneren for Haderslev Fodboldklubs hold i kvindeserie vest, Kim Hansgaard, inden sæsonpremieren ude mod Kolding Boldklub søndag.

Det har dog været en streg i regningen, at erfarne Camilla Brink i en træningskamp fik en korsbåndsskade, som betyder, at hun er ude i hele foråret.

- Det problem løser vi. De øvrige spillere må bare steppe yderligere op, tilføjer Kim Hansgaard, der glæder sig over at råde over en stærkere trup end i efteråret.

HFK har spillet en række gode træningskampe, hvor der har været brugt 18-19 spillere.

- Vi har bestemt løftet os og spillet god fodbold. Der venter os uden tvivl en vanskelig kamp mod Kolding Boldklub, der er andethold til Kolding Q i ligaen. Det er måske rækkens stærkeste hold, men bare kom med dem. Vi er klar, slår HFK-træneren fast.

Kolding B - Haderslev FK

Fodbold, kvindeserie vest

Søndag kl. 14.30, Mosevej kunstgræsbane