HFK's kvinder ved at være der igen

HADERSLEV: Efter en rum tid, der har været præget af skader, sygdom og skolerejser, er HFK's kvinder igen tæt på fuld styrke. Det beviste holdet ved at vinde en sikker sejr i den vigtige kamp mod Hatting/Torsted.

Sejren betyder, at HFK tog et godt skridt væk fra nedrykningsstregen.

- Det var noget, der lettede. Der blev leveret en flot holdindsats, og der var aldrig tvivl om resultatet. Sejren kunne sagtens have været større, konstaterede træner Kim Hansgaard.

Unge Julie Ørnskov var tilbage efter at have døjet med en hjernerystelse. Og hun fik et comeback med manér. Allerede inden pausen var hun noteret for et hattrick, og i anden halvleg gjorde Asta Theisen arbejdet færdig med to scoringer.

HFK spiller igen søndag ude mod Odense Q. Holdet kan her med en sejr bringe sig i sikkerhed.

Haderslev FK - Hatting/Torsted 5-1 (3-0)

Fodbold, kvindeserie vest

Mål: 1-0 Julie Ørnskov (25), 2-0 Julie Ørnskov (26), 3-0 Julie Ørnskov (34), 3-1 (50), 4-1 Asta Theisen (69), 5-1 Asta Theisen (76)