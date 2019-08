HADERSLEV: Efter en pause på to år er Kim Foder tilbage som træner for Haderslev Fodboldklubs bedste kvindehold.

Han har i alle forårets kampe været assistent for Kim Hansgaard, som han nu altså afløser.

HFK's første opgave bliver lørdagens udekamp mod Varde, der ligesom HFK for år tilbage var med helt i toppen af dansk kvindefodbold.

- Vi har i sommerpausen fået god tilgang. Mange af de piger, der har været på efterskole, er klar igen, så vi har en bredere trup end i foråret, siger Kim Foder.

- Holdet er stadig meget ungt, og det kræver tid og tålmodighed at blive et godt seniorhold, men vi er indstillet på at drille alle de øvrige hold i rækken. Målet er dog først og fremmest at overleve i kvindeserie vest.

- Jeg kender ikke noget til Varde, men jeg regner med, at det er et hold, der vil være med i toppen af rækken. Jeg håber dog, at vi kan score nogle mål og få point med hjem, tilføjer Kim Foder.

Varde - Haderslev FK

Fodbold, kvindeserie vest

Lørdag 12.00, Sydbank Stadion, Varde