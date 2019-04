HFK sparker homofobi af banen med regnbuefarver

Fire unge fra Haderslev Fodboldklub har taget initiativ til at bekæmpe homofobi og diskrimination på fodboldbanen. På deres hold spiller anføreren nu med regnbuefarvet anførerbind. Formand bakker op.

Haderslev: Homobiske tilråb som "Bøsserøv" og "svans" skal sparkes langt ud af banen i Haderslev Fodboldklub - også på tilskuerrækkerne. Det mener Pernille Andresen og Sidsel Hansen fra kvindernes serie 1-hold samt Mads Hjortlund og Frederik Rasmussen fra herrernes serie 2. Anførerne Pernille Andresen og Mads Hjortlund tager derfor nu et regnbuefarvet armbind på, når de løber på banen til kamp. Det sker som et kraftigt signal om, at de - og holdet - tager meget skarp afstand fra tilråb, som nedgør og udtrykker afsky over for bøsser og lesbiske og som senest også er blevet brugt til at chikanere den ellers helt heteroseksuelle FCK-spiller Victor Fischer. Han har åbent udtalt, at racistiske og homofobiske tilråb er upassende og ikke hører hjemme i dansk fodbold. Under en kamp blev han sidste weekend kaldt for "gay" - altså bøsse.

Baggrund DBU har siden foråret 2017 kørt kampagner mod homofobi i tæt samarbejde med Divisionsforeningen, Foreningen af Lokalunioner, Spillerforeningen, Amnesty International og Pan Idræt. Kampagnen bestod af tiltag i både Superligaen, til landskampe og i de mere end 300.000 kampe, der spilles i breddefodbolden hvert år. Nu sætter DBU gang i en række nye initiativer. Blandt andet vil fodboldforbundet indkalde til en høring, evaluere regelsættet og understrege straffelovens konsekvenser.

Foto: Claus Thorsted Pernille Andresen er anfører for HFKs kvindehold i serie 1, mens Mads Hjortlund er anfører for herrernes serie 2-hold. De spiller nu med de regnbuefarvede armbind. Foto: Claus Thorsted

Stort ønske - Lige som vi blev inspireret til det, håber vi, at andre også vil lade sig inspirere, siger Sidsel Hansen, der i efteråret sammen med Pernille Frederiksen fik ideen til at indføre det regnbuefarvede armbind i HFK. - Det blev rigtig godt modtaget af holdet, og vi fik Mads med, siger pigerne, som fortæller, at ideen allerede har bredt sig til andre af HFKs hold. Indtil videre har fire andre hold valgt regnbuefarverne til. - Vores største ønske er, at vores superligahold, SønderjyskE, også tager det regnbuefarvede armbind til sig. Det vil være et stærkt signal, siger de.

Foto: Claus Thorsted Homofobiske tilråb, der udtrykker afsky over for homoseksuelle og deres seksualitet, skal ud af dansk fodbold. Foto: Claus Thorsted

Drenge og mænd rammes Homofobien er ifølge Frederik Rasmussen noget, som især drenge og mænd udsættes for, når bølgerne under en kamp går højt. Så er de homofobiske tilråb en metode til at stresse modstanderholdet ved at nedgøre deres mandlighed. De tre andre unge er enige: - Men det er ikke i orden, fordi det også er et udtryk for diskrimination og afsky over for en bestemt gruppe af mennesker, lyder det fra dem. Ingen af de fire unge spillere er homoseksuelle. Uanset seksuel orientering skal alle have lov til at spille fodbold, mener de. - Der skal være plads til alle, og hele holdet går forrest i det, siger Mads Hjortlund.

Ja, til passion Det falder fint i tråd med Haderslev Fodboldklubs målsætning om, at fodbold er for alle - og at der er plads til alle i HFK: - I bestyrelsen har vi drøftet sagen, og vi bakker op. Det er et rigtig godt initiativ. Fodbold indeholder gode og opbyggelige værdier, som har en bred appel som fairplay, sundhed, trivsel og fællesskab. Vi arbejder for at forstærke de positive sider, og med denne regnbuekampagne vil vi i HKF gøre vores for at bekæmpe de negative, siger Claus Dall, der er formand for Haderslev Fodboldklub, og tilføjer: - Der skal være plads til passion i fodbold, men ikke diskrimination.