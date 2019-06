Hans Christian Schmidt (V) fra Vojens er klar til at fortsætte udflytningen af statslige arbejdspladser. Og så skal der udlignes bedre mellem rige og fattige kommuner.

Der er sket meget siden Hans Christian Schmidt tog sin realeksamen på Nustrup Skole i 1970. Blandt andet er mængden af statslige arbejdspladser i provinsen faldet og selv om der nu er gået hul på tilbageflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så er der meget mere at tage af, mener Hans Christian Schmidt, der første gang blev valgt til Folketinget i 1994. Nu håber han at få fire år mere. - Vi er nødt til at have en hel buket af statslige og andre arbejdspladser ude i kommunerne. Så vi er ikke færdige med at flytte ud, hvis det står til mig. Men stemningen i dag er helt anderledes. Jeg husker, hvordan alle tænkte, at jeg var gal, da jeg for snart mange år siden startede en hjemmeside med temaet "flyt statslige arbejdspladser ud". Da vi skulle bruge 17 jurister til Trafikstyrelsen i Ribe, råbte alle, at "det kan ikke lade sig gøre". Men der kom 85 kvalificerede ansøgere, så lad os nu stoppe den dér historie om, at der ikke er kvalificerede mennesker til de her jobs i provinsen, siger Hans Christian Schmidt.

Fakta 65 år

Bor i Vojens

Sad i byrådet i Vojens Kommune

Tidligere lærer, viceskoleleder og musikskolelærer

Har været minister flere gange bl.a. som transportminister og miljøminister

Ændre udligning Når det gælder forholdet mellem landets rigeste og fattigste kommuner, så skal der også ske ændringer. Flere statslige arbejdspladser kan rette lidt af "det skæve Danmark" op, men ikke det hele. Som det er i dag kan en folkepensionist i Gentofte få bedre hjemmehjælp end folkepensionist i Vojens. Kommunen i gentofte har ganske enkelt et så meget bedre beskatningsgrundlag, at de to kommuner ikke er sidestillet. - Vi er nødt til at få ændret den udligning mellem landets kommuner. De bredeste skuldre skal bære det meste. Se bare på, hvilket beløb, de enkelte kommuner tager deres skatteprocent af. Det er jo uden sammenligning. Hans Christian Schmidt mener også, at der er enighed på Christiansborg om, at det skal ændres, men ingen har haft lyst til at tage hul på det op til valget.

Kasernen står fast Der kommer ikke et forsvarsforlig igen, hvor lokale kræfter som kasernens venner skal ud at slås for kasernens overlevelse. - Det kan jeg ikke forestille mig. Men det er rigtig, at vi blev overrasket sidste gang, da Haderslev Kaserne pludselig var i spil igen. Alle kræfter måtte ud for at slås og alle var vigtige. Men nu hvor Slesvigske Fodregiment er genopstået, og der kommer flere arbejdspladser til kasernen, så vil kasernen helt sikkert bestå, siger Hans Christian Schmidt. Han tilføjer, at han selv måtte "synke en klump", da dronningen ved en ceremoni på kasernen rakte den gamle fane tilbage til fodregimentet. - Det er godt at have kommuner som Haderslev, der bliver forsvarsklynger og dermed opbygger ekspertise til at håndtere forsvarets institutioner. Og i Haderslev har vi både civilforsvar, flyvevåben og hær. Det er med til at sikre kasernen fremover, siger Hans Christian Schmidt. I forhold til de støjplagede naboer i Skrydstrup, der må lægge øre til kampflyet F35 i 2023, så skal de have hjælp. - Dem, som bliver ringere stillede end de var før, de skal have hjælp - enten som økonomisk kompensation eller som ekspropriation. Når ejendomsmæglerne siger, at det påvirker salgspriserne så meget, så skal vi komme dem til hjælp, mener Hans Christian Schmidt.

Motorvejen Hærvejsmotorvejen har været for længe undervejs, og det tager for lang tid at få fastlagt en linjeføring, mener Hans Christian Schmidt. - Det skal op i et andet gear. Det går ikke at lade folk, der måske bliver ramt, svæve i det uvisse så længe. Det har givet en rigtig dårlig stemning omkring den motorvej. Til gengæld er han begejstret for, at aftalen om at lave motorvejen er blevet til noget.