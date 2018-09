Gymnastikken giver fællesskab på efterskolen i Vojens

- Jeg er her, fordi der både er mulighed for at spille fodbold og lave gymnastik. Jeg spiller selv fodbold, og synes, det kunne være en god idé også at prøve at dyrke gymnastik, siger Laura Kristiansen, der er taget afsted med sin far Peter, der med et smil påpegede, at de stive fodboldben kunne have godt af at dyrke gymnastik.

På Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole kunne interesserede hele eftermiddagen blive vist rundt af skolens elever, og selvom størstedelen først er startet i august, så var det ingen sag for dem at fortælle om skolens faciliteter og dagligdag på vej rundt i gymnastiksale, træningscentre og klasselokaler.

Vojens: Efterskoler landet over havde søndag Efterskolernes Dag, hvor alle er velkomne. Men det er især er en rigtig god mulighed for unge mennesker med tanker om at starte på en efterskole at komme ud at se, hvad der er af muligheder.

Mærker fællesskab til gymnastik

Eleverne på Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole har på godt en måned fået godt styr på koreografien i deres opvisning. De kan stå håndstand, der bliver klappet og danset i takt, flere elever kan lave spring med skrue i og saltomortaler bliver udført med kyndig hjælp fra et par af skolens lærere.

Smilende er store og mange hos eleverne under opvisningen, og det er måske ikke så mærkeligt, for det er i gymnastiktimerne på efterskolen, at eleverne mærker fællesskabet bedst, lyder det fra to elever.

- Jeg spiller selv fodbold og har gjort det længe, men det er rigtig godt at prøve gymnastik også. Her på skolen er der gode muligheder for at prøve mange sportsgrene, siger Tobias Christensen, der kommer fra Vejen.

Tobias Christensen viser sammen med Sofie Louise Hansen gæsterne rundt på skolen i løbet af dagen. Sofie er glad for at være startet på efterskolen, selvom hun lige skal vænne sig til, at der er mange mennesker hele tiden.

- Jeg synes, det er fedt at gå her. Jeg har to søskende, der har gået her, så jeg kendte lidt til skolen i forvejen, siger hun.

Begge elever vil gerne anbefale at starte på efterskole, for som de siger, så er der et rigtig godt fællesskab.

- Samtidig kommer man lidt ud af sin comfortzone, og det tror jeg er sundt, siger Sofie Louise Hansen.