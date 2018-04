Gummiged blev stjålet og kørt til Vojens

OVER JERSTAL: Der var på et tidspunkt mellem onsdag klokken 16 og natten til torsdag indbrud i et arbejdsskur på byggepladsen ved Løvvej. Her blev der stjålet en nøgle til en gummiged. Geden blev derefter kørt de seks kilometer til Danmarksgade i Vojens. Her blev den fundet ved 6-tiden. Det er uklart, hvem der stjal den, og om den blev brugt til andet.