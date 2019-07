HADERSLEV: Så er der igen guldsælgere på vejene. Tirsdag klokken 19.35 spottede forbipasserende sådan en ved Haderslev Nord. En "romalignende" kvinde blev set stå ved en sølvgrå bil i det sydgående spor.

Politiet sendte en patrulje ud, men da var bil og personer væk.

- De fingerer typisk, at de er havarerede eller forsøger at vinke folk ind, hvor vi igen opfordrer til ikke at tage kontakt. Vi hører gerne fra folk, hvis de står der. For det første skal de ikke henstille deres køretøj samt stå i nødsporet. For det andet står de typisk og sælger falsk guld eller laver andre numre, siger politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Folk, som har købt "guld" af de omrejsende sælgere, er som regel kommet hjem med messing. I andre tilfælde har godtroende bilister lånt penge til sådanne "nødstedte" medtrafikanter.