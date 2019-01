Guld tyve i guldfarvet Opel efterlyses

GRAM: To indbrud omkring Gelstoft syd for Gram onsdag havde tilsyneladende de samme gerningsmænd. Først var der et indbrud på Kastrupvej mellem klokken 7.45 og 11.14. En rude blev knust, og der blev stjålet en guldring.

Klokken 11.20 kom en beboer på Sydvejen hjem. Her havde en indbrudstyv knust en rude og var i gang med at rode hjemmet igennem.

Tyven talte engelsk og havde en brunlig hudfarve. Han var cirka 25-35 år, 180-185 cm høj og spinkel af bygning. Han var iført en sort hue, sort dunjakke, blå cowboybukser og blå kondisko.

Han stak selvfølgelig af. Men han nåede at få nogle guldsmykker med sig; en halskæde og en vielsesring.

Udenfor ventede en guldfarvet Opel Vectra. I den sad en anden mand med brunt kort hår, 25-35 år gammel og iført en mørk trøje.

Beboeren nåede også at aflæse registreringsnummeret: KRA 442. Det er indregistreret i Litauen. Bilen er nu efterlyst. Politiet vil meget gerne høre fra folk, der ser den eller har set den.

- Vi er ikke i tvivl om, at de to indbrud hænger sammen, siger politikommissær Henning Markussen.