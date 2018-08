Gudstjeneste i det fri

Gram: Tobbers Pølsevogn stod søndag ensomt på en markvej i Enderupskov.

Placeringen var ikke tilfældig. For cirka kl. 12 gik tæt ved 160 kirkegængere forbi på vej mod den udendørs gudstjeneste ved Skt. Thøgers Kirketomt.

Sognepræst Johannes Gjesing havde nemlig lovet, at enhver kirkegænger, der gik turen fra Gram Kirke og ud til stedet, hvor Skt. Thøgers Kirke lå, en professionelt lavet hotdog. Og det fik de.

På selve kirketomten var mødt yderligere 100 personer op. Selvom skyerne hang lavt, så holdt det næsten tørvejr under hele gudstjenesten, hvor spejdere havde stillet op, kirkens kor sang og Gram blæserorkester stod for musikken.Det er en god tradition med gudstjeneste her i slutningen af august, og jeg tror, at det er rekord i år. Måske vi i kirken går lidt for meget op i bygninger og arkitektur, når det, folk nu gerne bare vil have, er en hotter med Kingo, siger Johannes Gjesing.Spejderne har allerede meldt, at de er klar til at bygge kirke ved Skt. Thøgers igen til næste år.