Guds hus kan også blive ramt af lockouten

For første gang i nyere tid kan præster og kirkeansatte blive udsat for lockout. I Haderslev stift vil det påvirke omkring 35 præster og et større antal kirkeansatte.

Stiftdagen i Haderslev bliver afholdt hvert andet år og er for præster, menighedsrådsmedlemmer og andre kirkemedarbejdere. I år var der omkring 400 tilmeldte. En af dem var præsten Erik Holmgaard fra Gammel Haderslev Kirke, der ikke selv bliver ramt af konflikten, da han er tjenestemandsansat, men han kan godt se, at det kan blive et problem andre steder.

Hvis parterne ikke finder en løsning på overenskomstforhandlingerne, så er der varslet lockout fra den 10. april. I Haderslev stift betyder det, at omkring 35 præster ikke må gå på arbejde. Blandt de 35 er der både deltidsansatte og vikarer, men domprovst, Torben Hjul Andersen, tror stadig, at det får en betydning.

Haderslev: Egentlig er temaet "Så syng da, kirke" til Stiftsdagen 2018 i Haderslev, men der har dog sneget sig et andet emne med på programmet. For første gang i nyere tid er der nemlig risiko for, at folkekirken skal være med i en strejke eller en lockout. Derfor var der stillet en ekstra bod op, hvor stiftets udvalg og administration stod klar med rådgivning og sidste nyt til de fremmødte i frokostpausen.

Det vil kunne mærkes, men vi vil gøre alt for, at mennesker i sorg skånes

Rammer kirkens andre medarbejdere

Selvom 35 præster ud af stiftets cirka 200 måske ikke lyder af alverden, så er de ikke de eneste, der er ramt. Gravere, kordegne, organister og kirketjenere bliver også udelukket, hvilket kan få en stor betydning for driften af kirkerne for eksempel kan konfirmationer blive uden musik til salmerne. Der er dog specielt et punkt, hvor domprovst Torben Hjul Andersen vil gå rigtig langt for at sørge for, at alt bliver, som det plejer, nemlig begravelserne.

- Det vil kunne mærkes, men vi vil gøre alt for, at mennesker i sorg skånes, siger han.

Ved begavelser er der ofte store følelser på spil for de efterladte, og derfor vil der, hvis det ender med konflikt, altså være ekstra fokus på at få afviklet begravelserne som normalt. Det kommer til at kræve en del planlægning, som så småt er begyndt at gå i gang.

- Vi er i gang med at planlægge, hvordan vi løser det her, men vi håber inderligt, at det viser sig, at vores arbejde bliver overflødigt, og konflikten bliver løst inden, siger Torben Hjul Andersen.