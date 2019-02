HADERSLEV: Gry Klok Thomsen har et aktivitetsniveau, som kan få de fleste til at tabe pusten.

Hun brænder for "oplevelses-branchen", og på det personlige plan vil hun i den grad også opleve noget.

Fritiden er fyldt med sport og rejser til destinationer, hvor hun kan være aktiv og føle sig udfordret.

Ved årsskiftet tiltrådte hun i en nyoprettet stilling som turisme-og handelskonsulent hos Haderslev Erhvervsråd (HER) på Jomfrustien.

Samtidig er hun blevet teamleder for de tre brands; Visit Haderslev, Acture Park og Haderslev Butikker.

Opgaven er at skabe oplevelser, sammenhæng og markedsføre de aktiviteter og muligheder, der er i Haderslev Kommune.

Kommunen og HER's nye slogan " I Haderslev er vi aktive med hjerte og vilje" er helt i tråd med Gry Klok Thomsens egen livsstil, så ansættelsen ligner lidt det perfekte match.

- Det passer godt til mig - det med at være aktivt med hjertet. Jeg har altid været en aktiv person, og jeg synes, at det er en fed vision at have for en kommune, siger Gry Klok Thomsen.

Hun bor i dag i Fredericia men stammer oprindeligt fra en lille by nær Sejlflod ved Aalborg.

I otte-ti sæsoner var hun ansat i Fårup Sommerland.

Det var her, at hun for alvor blev bidt af "oplevelses-branchen", og siden har hun været vidt omkring som igangsætter.

- Jeg har blandt arbejdet som guide og ski-instruktør i Østrig og som destinations-chef for et ski-rejsebureau, som skulle til at starte en ny rejsedestination op i Østrig, fortæller Gry Klok Thomsen, som har taget den østrigske ski-instruktøruddannelse.

I Danmark har hun også været på skolebænken i flere omgange.

Hun er uddannet Cand. merc i international markedsføring fra Aalborg og Odense Universitet. Desuden har hun en uddannelse indenfor Sport og Event Management.