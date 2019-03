Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil have de folkevalgte til altid at stå for ceremonien. Det er en højtidelig sag, understreger Dansk Folkeparti.

HADERSLEV: Kommunerne skal fra efteråret stå for den ceremoni, der markerer, at mennesker har fået dansk statsborgerskab ved indfødsret. Arrangementet splitter på forhånd politikerne, og derfor bliver ceremonien - af nogle døbt håndtryksceremonien - taget op i byrådsmødet tirsdag den 26. marts.

- De klarer vielser

Et flertal i økonomiudvalget mener, at ansatte fra borgerservice kan stå for ceremonien:

- De foretager også vielser, så det kan forvaltningen selvfølgelig godt, siger Henrik Rønnow (S), der sammen med de radikale og Enhedslisten vil lade sagen lande der.

Men det er Jon Krongaard (DF) langt fra enig i, og sammen med Liberal Alliances Benny Bonde kræver han sagen i byrådet.

Han er sådan set enig i, at borgerservice er fuldt kompetent til at stå for ceremonien, hvor de nye danske statsborgere blandt andet skal eklære deres opbakning til danske værdier og give hånd.

Men Jon Krongaard mener, at ceremonien markerer et så stort skifte i ansøgernes liv, at det bør være de "højeste repræsentanter for demokratiet", der står over for dem, når statsborgerskabet markeres:

- Det kan godt være, at nogle vil kalde det symbolpolitik, men det er den ondenlynemig af meget stor symbolsk betydning at få et statsborgerskab, mener Jon Krongaard.

Grundlovsceremonien er en følge af den indfødsretaftale, som regeringen indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i 2018.