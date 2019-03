Det er ikke kun selve torvepladsen Gravene, der er spærret for bilparkering de kommende tre uger, også de sædvanlige p-pladser omkring Gravene er afspærrede. Lige så er der spærret for kørsel rundt om Gravene, men det er ikke alle, der har fået det med.

HADERSLEV: Mandag morgen var der flere bilister, der fik sig en overraskelse, da de kom fra Nørregade og kørte ind ad Gravene. Ved Dansk Bank blev de mødt af afspærringstape og stopskilte, og nær indgangen til Restaurant King's blev alvoren understreget af en stor tværgående betonblok. Med andre ord: Du kan ikke snige dig omkring Gravene de kommende tre uger.

En af dem, der fik sig en overraskelse var Holger Rasmussen, der skulle hente medicin på Apoteket.

- Det er altså noget biks det her, sagde Holger efter at have bakket og vendt og blevet dyttet ad.

En Falckbil, der skulle aflevere en patient til en speciallæge i det gamle Posthus, måtte også stoppe ved betonklodsen og efterfølgende bakke ud. Det var Falckbilen ikke ene om. Flere nåede at køre ind og bakke ud.

Andre kørte ind på parkeringspladsen på Kannikepladsen, som fortsat er åben, og kørte herefter ud igen.

Afspærringen er sat i værk, fordi man skal afprøve, hvordan det påvirker bymidten, at den er fri for trafik og dermed har plads til såkaldt fri leg.