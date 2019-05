Gratis skaterkursus for børn og unge

HADERSLEV: Børn og unge kan få gratis introduktion til skateboards, rulleskøjer, parkour og andre former for gadesport lærdag den 25. maj.

Den dag er udråbt til Gadesportens Dag, der afholdes over hele landet for femte år i træk, og i år er der et rekordstort antal events: 46 - hvoraf den ene finder sted på Streetdome på Christian den IX's vej 41 i Haderslev.

Gadesportens Dag blev holdt første gang i 2015 med 16 arrangementer. Det er organisationen GAME, der står bag, og den vurderer, at dagen og gadesport i det hele taget er populær, fordi der kun stilles få krav til udstyr og faciliteter, ligesom der heller ikke er noget krav om, at deltagerne skal nå et bestemt niveau. På den måde får GAME fat i de børn og unge, der ikke i forvejen er aktive indenfor idræt.

GAME støtter Gadesporten Dag via midler fra Nordea Fonden og forventer, at mellem 25.000 og 30.000 vil deltage i arrangementerne 25. maj.