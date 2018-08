Gratis folkefest for dambåden

HADERSLEV: Festen foregår ved Bispebroen i Haderslev Dampark.

Den byder på musik, underholdning, forskellige aktiviteter, mad og drikke. Og ikke mindst en sejltur med Dorothea på Inderdammen. Alt sammen ganske gratis.

Folkefesten indledes klokken 14, når Slesvigske Musikkorps (SMUK) spiller de første toner af et maritimt musikprogram, som musikkorpset har sammensat specielt til lejligheden.

Herefter vil dambåden officielt blive døbt af Mette Zipora Leth Schmidt, der vandt navne-konkurrencen i JydskeVestkysten forud for bådens jomfrusejlads i begyndelsen af juni. Der kom mere end 240 navneforslag fra borgerne i Haderslev.

Det er en skelsættende begivenhed, der fejres. Festen markerer nemlig også, at det er cirka 25 år siden, at der sidst har været tursejlads på Haderslev Dam.

- Den ny dambåd skulle selvfølgelig have været døbt i forbindelse med en folkefest, allerede før den blev søsat. Men det var ikke praktisk muligt, siger Ole Olesen, formand for styregruppen, Haderslev Dambåd, og tilføjer:

- Så i første omgang fandt vi det vigtigst, at båden kom ud at sejle på dammen med passagerer. Så kunne vi fejre båden og feste bagefter.

Og det er altså den fest, der nu finder sted ved bådebroen nedenfor kulturhus Bispen i Inderdammen.

- Vi håber virkelig, at borgerne vil strømme til, for det har jo allerede vist sig, at dambåds-sejladsen er et kært gensyn, siger Niels Buch, formand for driftsselskabet Haderslev Dambåd Aps, og henviser til, at den ny dambåd har sejlet med flere end 4.000 passagerer i sine første to og en halv måned.

Med hjælp fra velvillige sponsorere disker dambåds-folkene op med gratis grill-pølser fra slagter Vollstedt samt øl og vand fra Bryggeriet Fuglsang - så længe lager haves.

Samtidig med at SMUK spiller, vil der på dambredden være forskellig konkurrencer for både børn og voksne. Indtil klokken 16, hvor festen slutter, får hadersleverne desuden mulighed for at sejle lille sejltur med nydøbte Dorothea på Inderdammen.

- Vi har bestræbt os på, at både børn og voksne får et par hyggelige og rare timer sammen. Helt i tråd med det familie-koncept, som dambåden repræsenterer, slutter Niels Buch.