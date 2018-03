Gram Slot udvider med eget pakkeri

Gram: Gram Slot overtager 1. juli Brøndlundgård mellem Kastrup og Gabøl og etablerer eget grøntsagspakkeri og kølelager i de eksisterende bygninger, der indtil udgangen af dette forår huser HedeDanmarks frøproduktion. Med købet af Brøndlundgård udvider Gram Slot sin landbrugsproduktion med endnu et ben, nemlig pakningen og opbevaringen af egne grøntsager, lige som det bliver fra Brøndlundgård, at slottets markaktiviteter fremover kommer til at udgå. - Brøndlundgård passer perfekt til vores type af landbrug. Dels ligger den centralt placeret mellem vores jorder, dels kommer det til at betyde en verden til forskel, at vi kan pakke og opbevare vores grøntsager selv, siger direktør Svend Brodersen fra Gram Slot. - Med pakkeriet på Brøndlundgård kan vi køre vores afgrøder direkte på pakkeriet, og derefter kan de køres videre til REMA 1000s lager i Vejle. Det kommer til at give flere former for besparelser både på arbejdstid, men også for miljøet. For forbrugeren kommer det til at betyde, at de kan følge Gram Slots produkter fra jord til bord endnu tættere end før, tilføjer Svend Brodersen, der oplyser, at kartoflerne hidtil er kørt på pakkeri i Odense og derfra til lageret i Vejle. I første omgang er det produktionen af kål og kartofler, der skal pakkes på Brøndlundgård.