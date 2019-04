Gram: Rema 1000 har for 12. år i træk tocifret vækst i salget af økologiske fødevarer. Nye øko-varianter og et bredere folkeligt gennembrud er med til at øge kædens øko-salg i 2018 med mere end 20 procent.

Det økologiske sortiment i Rema 1000 tæller i dag 344 varenumre, hvoraf de 24 produkter stammer fra kædens økologiske landbrug Gram Slot. Det leverer økologiske varer som mælk, yoghurt, mel, havregryn, müesli og kartofler til Rema 1000. Kæden forventer at introducere nye varianter fra slottet, der er Danmarks største økologiske landbrug.