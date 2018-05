Gram Slot leverer bedste regnskab hidtil

Han peger også på et personale, der knokler hårdt for Gram Slot, og dygtige ledere på de enkelte fødevaregrupper, som en stor del af vækst-forklaringen. Et eksempel er mælkeproduktionen:

- Det er en meget stor omgang at overtage Gram Slot. Det har på alle måder kostet mange ressourcer, og det har påvirket driftsresultatet i mange år. Men vi er ved at være dér, hvor det fylder mindre. Nu bygger vi i stedet nye stalde, der faktisk giver os en indtjening. Det gør gamle slotsvinduer ikke, men det hele hænger naturligvis sammen. Det hele er fuldstændig synonymt med Gram Slot, siger Svend Brodersen.

Der er flere årsager til det bedste resultat hidtil, men Svend Brodersen peger som det første på, at Gram Slot er ved at være igennem mange, omkostningstunge renoveringer. Processen er ved at gå fra restaurering til vedligehold.

Fra ledelsesberetningen: Selskabets aktivitet er at drive økologisk landbrug, fødevareforædling, kulturformidling, hotel- og konferencefaciliteter samt messe- og udstillingsaktiviteter på Gram Slot. Omsætningsstigning på 29,5% til 92,5 mio.kr. mod 71,4 mio. kr. i 2016 Overskuddet før skat blev 6 mio.kr. imod budgetteret på 5,6 mio. kr. En stigning på 5,4 mio. i forhold til 2016. Kvægbrugets omsætning er steget markant pga. gode driftsresultater og udvidelsen med 300 køer på Vedsted Cotel. Markbruget , som tidligere hovedsageligt blev drevet via egen drift med egne maskiner, drives nu med mere hjælp fra maskinstation, hvilket har resulteret i større kapacitet og dermed bedre udbytter og driftsresultater. Salget af landbrugets produkter via Rema1000 er forsat i positiv vækst og der leveres nu dagligt ca. 25 forskellige Gram Slot varer til alle Rema1000's butikker, og der er flere produkter på vej. Events : Efterspørgslen/forespørgslerne på afholdelser af koncerter/foredrag mv. er inde i en meget positiv udvikling. Antallet af besøgende gæster på Gram Slot blev ca. 120.000 i året 2017. Driftsresultatet på Slotsområdet har dog i 2017 været under pres og der er lavet en større omlægning af aktiviteterne i 2017 Forventet udvikling: For 2018 forventes et positivt resultat baseret på selskabets ordinære hovedaktiviteter. Begivenheder efter balancedagen Efter balancedagen er der indgået bindende aftale om køb af 3 kvægejendomme og bygningerne på Brøndumgaard, hvor der etableres lager og kartoffelpakkeri. Investeringerne andrager i niveauet 65 mio.kr.

Økologi hitter

Og forventningerne til årene, der kommer er store.

- Efterspørgslen efter økologiske varer stiger kun. Tyskland bliver kæmpestort. Og også Sverige er godt på vej. Så det glæder mig, siger Svend Brodersen.

Han lægger ikke skjul på, at han synes, at hele landbruget i Danmark burde være økologisk. Og selv om flere konventionelle landbrug er på vej til at lægge om, frygter han ikke mere konkurrence om afsætningen. Gram Slot har for ikke lang tid siden investeret 60 millioner kroner i yderligere 375 hektar landbrugsjord, som er i færd med at blive lagt om.

- Efterhånden som økologi bliver mainstream, så gælder det om at kunne sætte lidt mere kvalitet på de økologiske varer. Og dér tror vi på, at vi med mærket Gram Slot har en fordel. Vi har et ekstra kvalitetsmærke at lægge oveni. Vi er ikke bange for konkurrence, siger Svend Brodersen.

Det norskejede Rema1000, der har købt sig ind i Gram Slot for flere år siden, aftager alle de økologiske fødevarer, som Gram Slot kan producere. Dagligt er der 25 forskellige produkter til salg i Rema1000 med mærket Gram Slot. Men efterspørgslen er stigende og derfor investerer Gram Slot i mere jord.