Gram: Der bliver igen skiftet ud i toppen på Gram Efterskole. Bestyrelsen har "besluttet at skifte forstander", hedder det i pressemeddelelse fra betystyrelsens formand, Werner Sternberg.

- Som bestyrelsesformand for Gram Efterskole vil jeg gerne orientere jer om, at bestyrelsen på Gram Efterskole har besluttet at skifte forstanderen.

Der er indgået en fratrædelsesaftale, og fundet en afløser.

- Ved den her lejlighed vil vi gerne sige tusind tak for Svends indsats på Gram Efterskole og sige tak for samarbejdet med os som bestyrelse og forældre.

Vi ønsker Svend det bedste fremover, skriver Werner Sternberg.

Bestyrelsen har besluttet at ansætte Sanne Hansen som forstander.

Hun er uddannet lærer, har diplom i ledelse og skolelederens grunduddannelse mv. og har arbejdet med ledelse i over 10 år både i skoleregi og specialområdet.

Hun kommer fra en forstanderstilling på den tidligere Bieringhus Efterskole i Esbjerg.

- Vi glæder os over at have fået en meget kvalificeret dygtig forstander, skriver bestyrelsesformand Werner Sternberg.