Graffitimaler blev taget på fersk gerning

HADERSLEV: En "graffitikunstner" havde fundet sig et godt sted at male tirsdag eftermiddag: Store urørte flader under Varbergparkens bro lige til at gå løs på. Det gjorde han så.

Men en beboer bemærkede aktiviteten under broen og tilkaldte politiet klokken 17.09. Spraymaleren var så optaget af sine udfoldelser, at patruljen kunne tage ham på fersk gerning kort efter.

Det var en 20-årig mand fra Christiansfeld. Han blev sigtet for hærværk.

En beboer, som avisens udsendte mødte onsdag, havde også set den unge mand.

- Han kom med en hund. Jeg så kun, at han malede det røde, fortæller beboeren, som ikke selv ringede efter politiet.

Nu er spørgsmålet så, hvor dyrt det bliver at fjerne kunstværkerne.

Den syv år gamle bro har dog ikke undgået graffitimalere helt til nu. Der er en del mindre krimskrams på den. Men tirsdagens kunstner står tilsyneladende bag de to store kunstværker.