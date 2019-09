Golfrestaurant med i dysten om Danmarks bedste burger

- Det var min kok Morten Kramer der for to et halvt år siden lavede en "forkert" burger, som satte gang i det. Efterfølgende lavede vi en burger smagning med 20 inviterede gæster, og de var vilde med den. Siden har den haft fast plads på vores menukort, fortæller Kim Koch og tilføjer:

Burgeren, der har fast plads på menukortet på Haderslev Golfrestaurant, blev for to år siden til som et uheld. Foto: Golfrestauranten

Hjemmelavet

Restaurantens burger består af en briochebolle, 200 gram bøf fra Kildegården af dansk kødkvæg. Bollen er smurt med en grov sennepsmayo, der ner hjemmelavet. Burgeren er fyldt med salat, cheddarost, hjemmelavede bløde løg og hjemmelavet agurkesalat. Dertil kan man købe Ømands Bacon som ekstra fyld, hvis man ønsker det. Burgeren serveres sammen med hjemmelavet chilimayo, estragonmayo og pommes.

- At vinde konkurrencen ville være en kæmpe anerkendelse af Morten og et bevis på, at det betaler sig at lave det hele selv fra bunden, siger Kim Koch.

Haderslev Golfrestaurant ligger lige nu nummer tre i den regionale konkurrence. på www.opdagdanmark.dk/danmarks-bedste-burger/sydjylland/ kan man se listen over deltagere. Man kan afgive sin stemme ved at sende en SMS til 92452404 med koden for den restaurant man ønsker at stemme på, for eksempel BGR 161, som er koden for Haderslev Golfrestaurant, eller for eksempel BGR 151, der er koden for Café Kridt i Haderslev.