Go-Fishing lukker i Haderslev

HADERSLEV: Fiskeshoppen med den velkendte grønne facade er snart fortid.

I løbet af foråret lukker Go-Fishing i Apotekergade 5.

- Sådan er det bare. Det er tiderne, konstaterer butikschefen Peter Krüger.

Butikken åbnende som Sportsmagasinet for over 50 år siden og er dermed én af Haderslevs ældste special-butikker.

De seneste 18 år har butikken været en del af kæden Go-Fishing, der også driver nogle større forretninger i Odense og Aarhus.

Nu har ejerkredsen bag kæden besluttet at afvikle butikken i Haderslev.

Lejemålet er opsagt til den 1. juli.

- Men så længe holder vi ikke åbent. Vi lukker engang i løbet af foråret, og så skal jeg ud og finde på noget andet at lave, fortæller Peter Krüger, som selvfølgelig er ærgerlig over, at det ikke kan gå med butikken i Haderslev mere.

Men det er desværre udviklingen for mange små special-butikker, der er presset hårdt af - ikke mindst Internet-handlen - konstaterer Peter Krüger.

- Smådrift kan ikke betale sig mere. Man er nødt til at have mere volumen for at kunne klare sig. Der er jo bare ikke basis for at blive ved med butikken, når vi kan se, at omsætningen kun er en tredjedel af, hvad den var for ti år siden, siger Peter Krüger.

Go-Fishing har også en webshop. Det er helt nødvendigt i dag.

Men selv om butikken i Haderslev har haft en trofast kundekreds gennem årene, så er der bare ikke den samme omsætning mere.

- Det er jo ikke de kunder, der kommer, der er skyld i, at vi lukker - men alle dem, der ikke kommer. Det er jo blevet globalt i dag. Man kan bestille en vare i Kina og have den i hånden fire dage efter. Det er svært at konkurrence med. De seneste mange år har vi levet af at give en rådgivning. Men det er der åbenbart flere og flere, der er ligeglade med, konstaterer Peter Krüger.

I øjeblikket har butikken januar-udsalg.

Næste gang er det ophørsudsalg.