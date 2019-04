Glohede kyllinger flyver over disken i Vojens

Vojens: Mohammed Beyron er et kendt ansigt hos borgerne i Vojens. I mange år stod han i grillvognen foran Rema 1000 og langede stegte kyllinger med tilhørende pomfitter ud til kunderne hver tirsdag. Kunderne var så glade for ham og han for dem og Vojens, at han nu har besluttet sig at åbne Mr. Chicks i egne lokaler.

Hurtigt ind og ud

Der er forskellige menuer på kortet hos Mr. Chicks - alle selvfølgelig med kylling i centrum. Udover grillkylling serveres der også kyllingebryst, kyllingeburger og spyd. Dertil serveres der salat, kunderne selv kan blande og så bølgede pomfritter med dertilhørende dressing. Dressingen med aioli anbefaler Mohamed El-Rifae, der er ansat, til et hold kunder.

Det er hovedsageligt små familier, der kommer for at spise fredagsmiddagen, og udover et enkelt par ved et af restaurantens borde, tager de alle maden med hjem. En enkelt lille familie bliver så overrasket over, hvor hurtigt maden bliver serveret for dem, at faren bliver nødt til at spørge, om det nu også kan passe, det er til ham og familien. Den er god nok, og godt fem minutter efter de trådte ind, er de nu på vej ud igen med varm fredagsmad.

Kyllingerne fortsætter med at snurre rundt på spyddene, og de får efterhånden mere farve, som tiden går. Men næsten ligeså hurtigt som de bliver hede og brunede, er de på vej ud af restauranten. Nogle måske som optakt til aftenens ishockey-finale.