Giv en skærv: Starup-borgere kan købe aktier i nyt kultur- og idrætscenter

Visionen om et kultur- og idrætshus i Starup får ben at gå på, når der holdes folkeindsamling i byen og sognet i maj måned.

STARUP: Hvor meget vil hver enkelt borger og familie give til det nye kultur- og idrætshus i Starup?

Det skal enhver gøre op med sig selv, når lokale borgere kommer rundt og ringer på dørene i maj måned for at spørge, om borgerne har lyst til at købe en folkeaktie.

- Vi satser på at samle en million kroner ind fra borgerne, men vi har ikke sat et fast beløb på folkeaktierne. Hvis alle husstande i byen og sognet bidrager, skal de give 1000 kroner i gennemsnit, men nogle firmaer vil måske give noget mere, og man er selvfølgelig meget velkommen til at give et mindre beløb end 1000 kroner, siger formand for styregruppen bag projektet, Jeppe Markmann Olesen.

Styregruppen er i øjeblikket ved at hyre indsamlere - eller ambassadører, som de får som titelbetegnelse, når de går rundt og stemmer dørklokker.

- Vi har 30-35 nu, men vi kan godt bruge 5-10 mere. Hvis vi får det, kan vi nå rundt til alle husstande, siger Jeppe Markmann Olesen.